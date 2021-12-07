 

В Белоруссии заявили о запрете ввоза продуктов из США, ЕС и Канады

07.12.2021, 18:46, Новости дня
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В список запрещенной к ввозу с 1 января в Белоруссию продукции попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, опубликовано соответствующее постановление.

Согласно документу, продовольственное эмбарго Минска с 1 января коснется товаров из ЕС, США, Канады, Британии и еще ряда стран, передает РИА «Новости».

Отмечается, что продовольственное эмбарго Белоруссии будет действовать с 1 января 2022 года в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу стран Евросоюза. Это сделано для недопущения заноса вируса на территорию России. 



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