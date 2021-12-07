 

В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан из Украины

07.12.2021, 18:46, Новости дня
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России.

«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если РФ вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – информирует телеканал, передает РИА «Новости».

По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В администрации США пригрозили РФ экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».



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