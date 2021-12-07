Заммэра рассказала о системе безопасности в МФЦ Москвы

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07.12.2021, 18:34, Новости дня
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что МФЦ Москвы оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в правоохранительные органы.

«Столичные офисы «Мои Документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций (таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия) напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы», – публикует ее заявление Telegram-канал «Москва о важном».

По словам Раковой, на место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. А также были вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».



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