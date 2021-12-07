Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет

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07.12.2021, 18:34, Новости дня
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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена проходят тет-а-тет.

Как передает РИА «Новости», в начале видеовстречи президенты поприветсвовали друг друга.

Байден выразил надежду на скорый личный контакт. «К сожалению, в прошлый раз на «большой двадцатке» мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт», – сказал президент США.

Также Байден сообщил Путину, что рад его снова видеть.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.



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