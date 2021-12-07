Суд в Мариуполе вынес приговор подростку, который на камеру сжег флаг Украины

По данным следствия, 7 августа подросток поджег в лесу флаг Украины, после чего выложил фото в соцсеть.

Суд Мариуполя признал его виновным в публичном надругательстве над государственным флагом.

“Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3755616987997757

Контекст:

В полиции Мариуполя 9 августа сообщали, что, обнаружив фото с горящим флагом, провели проверку и нашли подростка. Сам он заявлял, что нашел флаг возле спортивного поля и “решил сделать креативное фото”, не задумываясь над своими действиями.

Местное издание “Мариупольские новости” писало, что фото подросток выложил в Instagram, но в тот же день опубликовал видео с извинениями за свой поступок. “Извиняюсь перед теми, кого обидел, выложив тот пост, когда я поджег украинский флаг. Я все осознал, это больше не повторится”, – сказал он.

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