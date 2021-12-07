Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского

Полицейский, задержавший открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчину, будет представлен к государственной награде, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», – говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве уточнили, что в момент происшествия находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД РФ по Рязанскому району старший лейтенант полиции Домолаев услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор.

«Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель г. Москвы», – разъяснили в МВД.

«Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.

Позже СМИ сообщили, что открывший стрельбу в МФЦ в Москве оказался бывшим военным.

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.