 

Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского

07.12.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейский, задержавший открывшего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчину, будет представлен к государственной награде, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», – говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве уточнили, что в момент происшествия находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД РФ по Рязанскому району старший лейтенант полиции Домолаев услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор.

«Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель г. Москвы», – разъяснили в МВД.

«Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.

Позже СМИ сообщили, что открывший стрельбу в МФЦ в Москве оказался бывшим военным.

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5%

14.02 / Ученые рассказали о риске «устаревания» вакцин от COVID

19.09 / Украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизу – евродепутат

30.12 / В РФ произвели более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

23.12 / Аваков: Украина предупредила Интерпол о возможной провокации России в отношении Маркива

08.03 / Граждане Швейцарии поддержали запрет носить паранджу в публичных местах

07.07 / На Украине завели дело против воевавших на стороне ополчения французов

12.06 / В Google используют искусственных интеллект для проектирования чипов

08.09 / Ефремова поместят в СИЗО на карантин

05.07 / Мнения: Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика