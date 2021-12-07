 

В Москве после просьбы надеть маску мужчина открыл стрельбу в МФЦ, жертвами стали два человека, ранен ребенок

07.12.2021, 16:50, Новости дня
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По предварительным данным, погибли сотрудник и охранник центра. Задержанный – 45-летний житель Москвы Сергей Глазов, сообщает РБК.

Информацию о происшествии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. 

“Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым”, – написал он в Twitter.

В МФЦ “Рязанский” произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021

Mash сообщил, что 10-летняя София Козак, раненная в МФЦ, умерла в больнице. 

Позже в Следкоме РФ опровергли информацию о смерти ребенка.

Известно, что задержанный – бывший военнослущащий и стрелял он из боевого оружия, не зарегистрированного на его имя. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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