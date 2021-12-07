“Какие вкусности”, “Идеальная”. 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах

На заглавном фото Анна Заворотнюк позирует в кадре спиной к объективу, сидя голой в наполненной пеной ванне с видом на море. На втором снимке дочь актрисы показала установленный в ногах поднос с угощениями.

“Мальдивы – это вдохновение в каждом уголке”, – написала она.

“Какие вкусности – восторг”, – написали пользователи сети.

“Идеальная”, – оценили фото подписчики.

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Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Контекст:

Анна (1996) – старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк. У Анны есть младший брат Майкл (2000). Их отец – первый муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков.

В 2018 году знаменитость в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым родила дочь Милу, а сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

В мае 2021 года окружение артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

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