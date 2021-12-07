 

При стрельбе в МФЦ в Москве пострадал ребенок

07.12.2021, 16:20, Новости дня
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В результате стрельбы в МФЦ в Москве среди троих раненых 10-летняя девочка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка», – цитирует ее РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.  СМИ сообщили, что открывший стрельбу в МФЦ в Москве оказался бывшим военным.



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