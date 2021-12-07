 

Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ

07.12.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.

«На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

 По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Под Нижним Новгородом нашли тела двух пропавших детей

09.10 / Любовница собралась судить Тарзана за избиение

21.06 / Украина собралась купить у Великобритании боевые корабли

16.06 / В МВД пообещали не штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП

08.08 / Посольство США в Бейруте поддержало протесты

28.04 / Гривна снова укрепилась к доллару и евро

26.08 / В средстве от насекомых нашли способный убить COVID-19 компонент

04.08 / Додон прибыл в Москву

09.07 / Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

07.09 / Украина откроет консульство в приграничном румынском городе – МИД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика