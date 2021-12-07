Полиция открыла производство по факту ДТП с 13 погибшими под Черниговом. Прокурор говорит: есть вопросы к состоянию маршрутки и дороги

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина в Facebook написал, что один из возможных факторов, которые могли стать причиной аварии – погодные условия.

“Однако уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса”, – добавил он.

https://www.facebook.com/Serhii.Vasylyna/posts/271930814959739

Пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям опубликовал видео с места происшествия.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube

Контекст:

Сегодня около 8 часов утра в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП: столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали.

Накануне ДТП водителей в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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