 

Полиция открыла производство по факту ДТП с 13 погибшими под Черниговом. Прокурор говорит: есть вопросы к состоянию маршрутки и дороги

07.12.2021, 16:04, Новости дня
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина в Facebook написал, что один из возможных факторов, которые могли стать причиной аварии – погодные условия. 

“Однако уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/Serhii.Vasylyna/posts/271930814959739

Пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям опубликовал видео с места происшествия. 

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube
Контекст:

Сегодня около 8 часов утра в районе Брусилова Черниговской области произошло ДТП: столкнулись грузовик и маршрутка. 11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице, семь человек пострадали. 

Накануне ДТП водителей  в Черниговской области предупреждали об ухудшении погоды. О том, что авария могла произойти из-за скользкой дороги, говорили также спасатели. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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