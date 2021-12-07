 

Жительница Казани призналась в избиении дочери из мести мужу

07.12.2021, 15:36, Новости дня
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Жительница Казани, которая из мести мужу избила полуторагодовалую дочь и причинила ей травмы, признала вину и раскаялась.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь», – сказала женщина. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России, передает РИА «Новости».

Она заявила, что готова нести наказание, так как полностью признала вину, попросив прощения у всей общественности, у всех знакомых и свидетелей происшествия.

Девочку у матери изъяли, сейчас она находится в больнице. Семья поставлена на учет в полиции. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором автор видеозаписи толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую девочку, называя «подопытным кроликом», над которым можно издеваться.

В полиции добавили, что причиной такого поступка женщины стало желание причинить страдания мужу, с которым та была в конфликте. 



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