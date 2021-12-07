В московском МФЦ произошла стрельба из-за маски
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В Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, на месте работают оперативные службы.
«По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять. В результате один человек погиб и один пострадал», – приводит слова источника ТАСС.
Также источник сообщил, что одним из пострадавших стал ребенок.
Между тем мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы два человека погибли, трое пострадали. Он также добавил, что стрелявший задержан.
Как сообщают «Новости Москвы» в телеграм-канале, стрельбу открыл 45-летний Сергей Глазов.
Напомним, 3 декабря в столичную полицию сообщили о дорожном конфликте в районе дома № 76 на Большой Грузинской улице. Согласно данным полиции, мужчины устроили конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого, по предварительным данным, из травматического оружия. Стрелявшего задержали на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.
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