“Подарок себе на Новый год сделала”. Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции

Ведущая позирует в кадре в бюстгальтере и утягивающих шортах с высокой посадкой.

“Пятый день после операции, а я уже на сьемках практически ежедневно. Еще две недели буду ходить в термобелье. Не жалею ни капли, что решилась на это. В общем, подарок себе на Новый год я сделала”, – заявила Борисова.

1 декабря Борисова сообщила подписчикам, что планирует сделать липосакцию живота, спины и ног.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Контекст:

Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу “Армейский магазин” на российском “Первом канале”. В 2011 году участвовала в шоу украинского канала “1+1” “Зірка+зірка”.

В 2007 году Борисова родила дочь.

В мае 2020 года ведущая рассказала, что когда употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости.

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