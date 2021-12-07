 

Прокат фильма «Елки-8» оказался под угрозой срыва

07.12.2021, 14:55, Новости дня
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Фильм «Елки-8» может не выйти на большой экран, ведущие киносети отказываются брать картину в прокат из-за онлайн-премьеры, запланированной на 30 декабря, тогда как в кинотеатрах фильм стартует 16 декабря, сообщают СМИ.

От проката «Елок-8» отказываются «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар». Они считают, что в таком случае окажутся рекламным агентом онлайн-кинотеатра ivi, причем ставка на показ в Сети не позволит им собрать потенциальную выручку, передает «Коммерсант».

Режиссер фильма Антон Богданов заявил, что сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней саги до двух недель вызвано ограниченным прокатом в кинотеатрах, такое решение было принято «не от хорошей жизни», так как «никто бы не шел себе во вред никогда, теряя крупные сети», передает РИА «Новости».

«Насколько мне известно, эти меры были приняты из-за пандемийных моментов, потому что когда решили вернуть «Елки», конечно же, все захотели (…) а снимать-то надо на что-то. А кинотеатры закрываются, а прокат маленький, и в итоге вот было принято решение сначала о гибридном релизе – одновременно выходить на платформе и в кинотеатрах, потом принято было решение о разделении, потом было принято о переносе даты», – отметил он.

Режиссер отметил, что «крупные сети почему-то как-то не услышали компанию Bazelevs».

Напомним, «Елки» – многолетняя франшиза кинокомпании Bazelevs, выходящая в Новый год. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов после седьмой серии отошел от «Елок» и теперь осуществляет «общее художественное руководство». Проект решила поддержать продюсерская команда ivi, онлайн-кинотеатр стал соинвестором восьмой части.

При этом восьмая часть саги сделана за считаные месяцы – партнеры объявили о начале съемок только в августе.

«Елки последние» в 2018 году собрали 702 млн рублей, «Елки новые» в 2017 году – 864 млн рублей. Рейтинг ожидания «Елок-8» на «Кинопоиске» – 39%.

Ранее были названы самые популярные новогодние фильмы у россиян.



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