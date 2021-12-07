 

Вожатую детского лагеря осудили за убийство коллеги в Подмосковье

07.12.2021, 14:55, Новости дня
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В Московской области бывшая вожатая детского лагеря признана виновной в убийстве коллеги, ее приговорили к семи годам колонии общего режима, информирует СК.

«Следствием и судом установлено, что 22 июня 2021 года в детском лагере, расположенном в Пушкинского городском округе в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с 4 ножевыми ранениями в области груди. Установлено, что к убийству причастна коллега потерпевшей, проживавшая с ней в одной комнате», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На допросе девушка дала признательные показания, сообщив, что убийство она совершила в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры. Обе девушки являлись студентками одного из вузов и в лагере проходили практику.

«Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – отмечается в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что во время распития алкоголя между вожатыми завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом.



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