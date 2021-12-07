В посольстве США заявили о возможности Москвы прислать замену высланным дипломатам

Отъезд дипломатов РФ из США – не высылка, Москва проинформирована, что может прислать замену на место этих сотрудников дипмиссий, заявили в американской дипмиссии, комментируя ситуацию вокруг работы посольств и возможное дальнейшее взаимное сокращение дипломатов РФ и США.

Решение США ограничить срок командировок дипломатов РФ обеспечит одинаковую ротацию сотрудников, а также создаст больший паритет для работы, считают в американском посольстве, информирует РИА «Новости».

Также там добавили, что Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам.

«Как мы уже говорили, дипломатия – единственный ответственный способ разрешить тот потенциальный кризис, с которым мы с Россией столкнулись. Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса. Это текущие проблемы, которыми мы продолжаем заниматься», – сообщил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц. Он подчеркнул, что «в последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах».

По его словам, американская сторона «более года назад» проинформировала Москву, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

«Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Хочу внести ясность – это не высылка. Правительство РФ было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США», – сообщил Ребхольц.

Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. РФ была заранее уведомлена об этом», – отметила она.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.