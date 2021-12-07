 

В Харькове полиция закончила искать взрывчатку во всех школах и техникумах города – и сразу выехала на новую проверку

07.12.2021, 14:40, Новости дня
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6 декабря в полицию поступило сообщение, что в шести школах Харькова заложена взрывчатка. Местные СМИ писали также, что ряд школ получил электронные письма с угрозами взрыва и требованием денег, но в полиции это не прокомментировали. 

“Никаких взрывных предметов и веществ в ходе проверки обнаружено не было. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области были проверены другие учебные заведения города – 193 школы и 23 техникума. Во время проведения осмотров мест происшествия взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено”, –написала пресс-служба полиции 7 декабря в 11.30.

Через полчаса после публикации предыдущего сообщения пресс-служба опубликовала новое – согласно ему, в 10.40 в полицию позвонили и заявили, что в семи школах, двух вузах и трех торговых центрах города заложена взрывчатка. Следователи и взрывотехники выехали на проверку. 

Контекст:

В ноябре полиция искала взрывчатку в нескольких харьковских школах минимум дважды – 11 ноября и 29 ноября. Ничего опасного в учебных заведениях кинологи и взрывотехники не обнаружили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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