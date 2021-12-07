Саратовскую учительницу осудили за убийство знакомой и ее дочери

Саратовский областной суд приговорил местного учителя физкультуры Елену Щеренко к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тыс. рублей. По решению суда Щеренко арестовали. Гособвинитель в ходе прений 26 ноября попросил назначить ей 24 года колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

«В итоге путем частичного сложения наказаний ей назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Суд признал фигурантку дела виновной по статьям УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Региональное управление СК сообщило, что приговором суда также удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей.

Следствие ранее уточняло, что обвиняемая на этапе предварительного расследования признала вину и раскаялась. По данным прокуратуры, фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом.

Как сообщил источник в силовых структурах, подсудимая заявляла, что пошла на преступление из-за денежного долга потерпевшей перед ней, однако в ходе судебного процесса эти доводы подтверждения не нашли. Прокуратура области уточняет, что подсудимая ранее оказывала услуги по массажу ребенку потерпевшей.

Ранее саратовца осудили пожизненно по резонансному делу об убийстве девятилетней девочки.