40% россиян сообщают коллегам логины и пароли от корпоративных аккаунтов

Защита информации в корпоративном секторе РФ находится на крайне низком уровне. То же самое можно сказать и о госсекторе, если речь не идет о каких-то действительно секретных организациях.

Недавно проведенное исследование показало, что сами сотрудники компаний и организаций, обычные люди, крайне безответственно относятся к корпоративной конфиденциальности. Логины и пароли от аккаунтов, которыми они сами пользуются на работе, 40% россиян готовы просто так сообщить своим коллегам или друзьям.

Еще в 30% случаев персонал использует примитивные и ненадежные пароли. А в 22,5% логины с паролями хранятся так, что подсмотреть их может кто угодно. Кроме того, в самих компаниях чаще всего не принято периодически проводить смену паролей.