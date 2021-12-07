“Брат идет на брата”. Мэр Полтавы попал в базу “Миротворца” за свои высказывания

Мамая добавили в список “Миротворца” за “распространение кремлевской пропаганды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины”, – сообщается на сайте.

В “Миротворце” мэра Полтавы назвали “пособником террористов и российских оккупантов”. Также на сайте подчеркнули, что Мамай был членом Партии регионов.

Контекст:

Мамай родился в Полтаве в июне 1968 года.

Впервые избран городским головой Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды – в 2015-м и 2020-м.

4 декабря в эфире телеканала “Наш” Мамай заявил что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. “Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично и вижу позицию населения (что касается политики), то все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия”, – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. “Очень жаль, что идет брат на брата”, – добавил он.

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