“Болезненные напоминания о том, что государственные институты Украины слабы”. Профессор Колумбийского университета – о “зеленых” облигациях

“События, предшествовавшие и последовавшие за этим выпуском долга, являются болезненными напоминаниями о том, что государственные институты Украины слабы и не могут выполнять основные экономические обязанности государства”, – заявил он, подчеркнув, что для энергетического сектора Украины необходима политика для продвижения синхронизации с ЕС.

Он считает дорогим заимствование. По данным эксперта, доходность пятилетних зеленых облигаций “Укрэнерго” составила 6,875%. Буйтер отметил, что доходность пятилетних казначейских облигаций США, размещенных в тот де день, что и облигации “Укрэнерго”, составила 1,19%.

“Очевидно, что не все хорошо с кредитоспособностью украинского государства, которое имеет низкий рейтинг – не выше B – тремя ведущими рейтинговыми агентствами. Причиной такого плохого кредитного рейтинга является история фискального сбоя. Государственные расходы высоки для страны по ВВП на душу населения в Украине”, – добавил профессор.

Буйтер подчеркнул, что долгов у госпредприятия “Гарантированный покупатель” перед производителями возобновляемой энергии не должно было быть.

“Стоимость зеленой облигации в национальной валюте составила около 21,6 млрд грн. Общий долг перед производителями ВИЭ оценивается в 28 млрд грн на начало ноября 2021 года. Можно было легко привлечь больше средств… Фактически, “Укрэнерго” перечислило “Гарантированному покупателю” не более 19,3 млрд грн, из которых только 16,3 млрд грн было выделено производителям ВИЭ. Согласно правилам, всем производителям ВИЭ должна быть выплачена одинаковая доля задолженности перед ними. Этого не случилось. 3 млрд грн, которые должен был получить крупнейший производитель ВИЭ, остались неоплаченными. Директора “Гарантированного покупателя” правительство быстро уволило, когда оно отказалось согласиться с этим очевидным нарушением правил. Это, видимо, позволило ЕБРР задуматься о разумности инвестирования в долг “Укрэнерго”, – пишет он.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

“Обозреватель” писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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