Посольство подтвердило арест американца в России

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07.12.2021, 12:20, Новости дня
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Посольство США осведомлено об аресте в РФ американца, однако не комментирует этот инцидент по соображениям конфиденциальности, сообщил пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.

«Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее СМИ появилась информация со ссылкой на ОНК, что в одном из московских СИЗО находится американец Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, за что американцы сидят в российских тюрьмах.



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