В Сирии атаковали американскую военную автоколонну

Колонна военных автомобилей ВС США подверглась нападению в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Прошлой ночью американские автомобили «были атакованы с использованием двух взрывных устройств в районе Эль-Ярубия, прилегающем к границе с Ираком», передает ТАСС.

Уточняется, что машинам был нанесен серьезный ущерб. О возможных пострадавших данных нет.

Во вторник сообщалось, что в результате удара беспилотника возглавляемой США коалиции по террористу в сирийском Идлибе пострадала семья из шести человек, которая проезжала мимо боевика.