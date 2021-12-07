 

В Сирии атаковали американскую военную автоколонну

07.12.2021, 12:20, Новости дня
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Колонна военных автомобилей ВС США подверглась нападению в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Прошлой ночью американские автомобили «были атакованы с использованием двух взрывных устройств в районе Эль-Ярубия, прилегающем к границе с Ираком», передает ТАСС.

Уточняется, что машинам был нанесен серьезный ущерб. О возможных пострадавших данных нет.

Во вторник сообщалось, что в результате удара беспилотника возглавляемой США коалиции по террористу в сирийском Идлибе пострадала семья из шести человек, которая проезжала мимо боевика.



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