 

“Безумно сексуально”, “Полегче, крошка. Такой огонь”. Онопка снялась в платье-сетке без бюстгальтера

07.12.2021, 11:42, Новости дня
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Онопка отметила, что селфи сделала во время фотосессии.

“Безумно сексуально и горячо”, – оценили фото пользователи сети.

“Крошка, полегче! Такой огонь”, – написала российская топ-модель Полина Аскери.

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Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15)

Контекст:

Онопка родилась в 1986 году в Севередонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.

В ноябре 2011-го модель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года модель заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.

Модель сотрудничает с ведущими мировыми агентствами и в разное время была лицом рекламных компаний Calvin Klein, Dolce&Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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