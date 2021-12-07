“Путин, добро пожаловать в ад”. В сети запустили флешмоб “Украинцы будут сопротивляться” на фоне сообщений в вторжении РФ

Бывший народный депутат от “Народного фронта” Андрей Левус, анонсируя запуск флешмоба, писал 4 декабря в Facebook о предстоящих сегодня переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

“Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. “Мира” на условиях России все равно не будет, даже если Запад договорится с Путиным, а власть [главы Украинского государства Владимира] Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!” – написал он.

Участников флешмоба просят разместить свое фото с хештегами #УкраїнціЧинитимутьОпір, #UkrainiansWillResist, #Putin и #Biden.

“Пусть этот жест рукой будет нашим многомиллионным ответом на ультиматумы Путина”, – добавил Левус и опубликовал фото, где он демонстрирует жест, выражающий отказ.

https://www.facebook.com/andrii.levus/posts/418228239796133

К флешмобу присоединились более 2,3 тыс. украинцев, среди них:

украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский;

https://www.facebook.com/danylo.lubkivsky/posts/4452816158121264

политолог Виктор Таран;

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158763013556859

бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух;

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670958347643366&id=100041876194549

экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян;

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10159011462863439

художник Никита Титов (многие участники флешмоба использовали его иллюстрацию);

https://www.facebook.com/nikitavltitov/posts/4629557590444692

экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит;

https://www.facebook.com/serhiy.kvit.3/posts/6556966294376182

украинский военнослужащий и музыкант, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко;

https://www.facebook.com/andrew.antonenko/posts/7209421622417120

бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

https://www.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/4703029546424622

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи. Через несколько дней после переговоров Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщали в Белом доме. Накануне Зеленский провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

“Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

В Кремле заявили, что не ждут прорыва от переговоров. “Мы имеем такие огромные “авгиевы конюшни” сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно”, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 6 декабря.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины.

Путин во время разговора услышит “четкие сигналы” от Байдена относительно действий Запада в случае агрессии РФ против Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В то же время прорыва он не ждет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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