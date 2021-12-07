Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней

Замсекретаря генсовета «Единой России», координатор федерального партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России.

– Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен, – заявил Хинштейн.

Он напомнил, что на прошлой неделе произошел «довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен». Ранее такая же ситуация произошла в городе Рыбинск Ярославской области.

– Слава богу, эта проблема разрешена, огонь снова горит. Но очевидно, что речь идет о вопросе системы, – отметил депутат.

Хинштейн рассказал, что в понедельник обсудил проблему с руководством «Газпрома».

– Мы обсудили с коллегами, они поддерживают такой подход. Они также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов – школ или роддомов, – заключил Хинштейн.

Напомним, в марте 2017 года губернатор Омской области Виктор Назаров поручил разобраться в ситуации с недостатком финансирования, из-за которого был погашен Вечный огонь в парке Победы Омска.

В мае 2015 года главный штаб Общероссийского народного фронта отчитался по итогам работ по восстановлению Вечных огней и выяснил, что постоянно функционируют лишь 21% мемориалов в России. Омская область уже тогда называлась среди регионов, где не горит Вечный огонь, при этом статус мемориала там обозначен как постоянно действующий.

По информации ОНФ, проблемы с Вечным огнем также есть в Ханты-Мансийском автономном округе, Тверской, Тульской, Волгоградской, Свердловсой областях, в Ингушетии и Хабаровском крае.