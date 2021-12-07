Онищенко оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Ввести какие-то специальные меры по ограничению продажи алкоголя в новогодние праздники вряд ли получится, но нужно напомнить людям, что употребление алкоголя в праздники имеет много альтернатив, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал алкоголь «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья наших граждан» и призвал ввести в новогодние праздники ограничения на продажу спиртного, поскольку «некоторые граждане теряют меру». Кроме того, чтобы люди не «спивались» в праздники, он считает, что все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными.

«Насчет «фантастического уничтожителя жизни» я бы поддержал. Это действительно проблема, особенно для молодых людей, но нужно подумать, как ограничить. То есть, не просто призывом, а конкретными ограничениями было бы неплохо. Хотя, в общем-то, ежедневное пребывание в состоянии безделия само по себе является провоцирующим фактором», – говорит Онищенко.

Однако собеседник сомневается, что какие-либо существенные запреты можно будет ввести в канун Нового года и праздничные дни. «Какие-то специальные меры здесь принять вряд ли получится, потому что здесь мешают соответствующие нормативные акты. Но нужно напомнить людям, что употребление алкоголя в праздники имеет много альтернатив», – заключил врач.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти города не намерены вводить какие-либо ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники, отметив, что мировой опыт показывает, что все это заканчивается «повальным пьянством».