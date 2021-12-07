Мнения: Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

Приговор бывшему схиигумену Сергию – три с половиной года лишения свободы, в первую очередь, за склонение к самоубийству – завершил эпопею с захватом среднеуральского женского монастыря, где яркий и харизматичный священник, проповедовавший о фальшивом характере пандемии и кознях «хасидов», восстал против священноначалия и был сначала запрещен в служении, а потом отлучен от Церкви.

Приговор бывшему схиигумену Сергию – три с половиной года лишения свободы, в первую очередь, за склонение к самоубийству – завершил эпопею с захватом среднеуральского женского монастыря, где яркий и харизматичный священник, проповедовавший о фальшивом характере пандемии и кознях «хасидов», восстал против священноначалия и был сначала запрещен в служении, а потом отлучен от Церкви.

Бывший схиигумен производит сильное впечатление – величественного вида старец с длинной седой бородой и мудрым властным взглядом, как бы сошедший с картины Нестерова. Людей, которые увидели в нем отца, наставника, человека из святой Руси, из Града Китежа, можно понять.

У него намного более представительный вид, чем у Секо Асахары, Дэвида Кореша, Марии Дэви, «преподобного» Джима Джонса или тех многочисленных индийских гуру, которые собирали свою паству в 1990-е годы. Тем не менее, происходившее в монастыре живо напоминало то, что уже много раз имело место – и в нашей стране, и в других странах – когда очень яркий и энергичный лидер собирал вокруг себя восторженных последователей.

В США попытка властей арестовать «гуру» Ошо едва не привела к боевым действиям между национальной гвардией и вооруженными адептами «старца». Но тогда ситуацию удалось разрулить бескровно. А вот адепты другого культа — «Ветви Давидовой» – вступили в бой с правительственными агентами, и, в итоге, десятки людей погибли во время штурма главной базы культистов – ранчо Маунт-Кармел в Техасе. Наиболее известны трагические события с «Народным Храмом», когда лидер этого культа, «преподобный» Дэвид Джонс, склонил к самоубийству более девятисот своих последователей.

Когда по сети стали расходиться проповеди бывшего схиигумена, где он призывает своих адептов быть готовыми «умереть за Россию», власти решили не дожидаться дальнейшего развития событий, и арестовали «старца». Теперь он получил свой приговор – и его карьеру можно считать завершенной. Но он не первый – и наверняка не последний. Спрос на гуру сохраняется всегда. Иногда такие гуруистские сообщества возникают внутри Церкви (и, рано или поздно, всегда отпадают от нее), чаще – вне. Иногда гуру имеет красивую седую бороду. Иногда он чисто выбрит и одет в деловой костюм. Культурная и конфессиональная принадлежность может варьироваться очень сильно – гуру может использовать православный, протестантский, индуистский или чисто светский антураж.

Он может обещать переселение на райские планеты, или – как модные бизнес-коучи – невероятный успех в делах. Но у гуру всегда есть некоторые характерные черты.

В то время как добросовестный служитель стремится привести человека к Богу (а не к себе) и пробудить в нем совесть (а не подменять ее), гуру старается замкнуть всю духовную жизнь адепта на себе. Именно гуру решает за адепта, что есть добро и что зло – и иногда намеренно побуждает его совершать глупые, вредные, или прямо аморальные поступки, чтобы удостовериться в его послушании. Гуру заботится о том, чтобы для адепта свет клином сошелся именно на нем.

Именно гуру раздает все мирские и духовные блага – начиная от здоровья и процветания и заканчивая вечным спасением. Тот же схиигумен Сергий (как говорят его бывшие последователи) уверял, что тех, кто покинет его общину, постигнут разные несчастья – их переедет грузовик или они заболеют раком – и что только у него можно обрести спасение. Если духовно здравый священник принадлежит к Церкви и признает своих сослужителей и священноначалие, то гуруистские тенденции проявляются в объявлении всех остальных отступниками и еретиками. Хотя то, что проповедовал схиигумен Сергий, было жуткой кашей, где Сталин соседствовал с Николаем II, он изображал из себя последнего защитника чистоты веры – так, что верным надлежало искать окормления только у него.

Со стороны кажется, что членами культов становятся какие-то особенно уязвимые люди. Это не так – речь идет об обычных людях, таких, что их знакомые изумляются — как такой здравомыслящий человек, как N, мог в это втянуться? Власть, которую гуру приобретают над своими адептами, вызывает ощущение какой-то мистической жути – но за ней стоит ряд довольно простых психологических приемов.

Первый – это то, что называется lovebombing, бомбардировка любовью. Новопришедший адепт обнаруживает, что столкнулся с самым мудрым, понимающим, внимательным и заботливым человеком на свете. Что его нужда быть любимым и принятым наконец-то восполнена. Потом, конечно, этой любви ему больше не являют – но он готов на все, чтобы ее вернуть. Вымаливать прощение за предполагаемые косяки, делать все, что прикажут.

Второй – это «защита вложений». Люди склонны защищать свои решения — даже если они оказались катастрофически неудачными. Если вы выложили существенные деньги за какой-нибудь тренинг, вам будет очень трудно уйти. Вы будете сидеть до конца и терпеть все, чему вас будут подвергать – только чтобы не признавать, что вы зря потеряли свои трудовые тысячи.

Это же верно и в отношении нефинансовых вложений. Если вы потратили на что-то время, силы и эмоции, вы будете это защищать. Даже если ваше вложение очень невелико – вы только перепостили в социальных сетях чей-то текст, отстаивающий определенную точку зрения – вам будет очень трудно признать, что эта позиция неверна. Раз вы уже публично засветились, как ее сторонник, вы будете ее защищать. Ведь иначе вам придется признать, что вы допустили ошибку – а это трудно.

Манипуляторы – от гуру до обычных продавцов, сбывающих вам ненужные вещи – отлично умеют пользоваться этим приемом. Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если, будучи в культе, он совершал что-то явно глупое, позорное или преступное. Ему приходится выдумывать все более изысканные оправдания все более странному поведению гуру.

Третий – это формирование группы «верных соратников». Мы, люди, не выносим две вещи – одиночества и бессмысленности. Культы создают чувство востребованности и товарищества – что мы и видим на примере среднеуральского монастыря. Кажется, что страх перед миром – где кругом «мировое правительство», «хасиды», «масоны», и прочий Билл Гейтс с печатью антихриста – должен быть чем-то тяжелым и неуютным. Но он легко оборачивается теплым чувством товарищества, которое переживает гарнизон осажденной крепости, сознанием своей востребованности и значимости. Покинуть культ – значит предать своих боевых товарищей, которые рассчитывают на тебя, и отправиться в мир, где ты непонятно кому нужен.

Поэтому культы так часто создают атмосферу осады – это важно для сплочения адептов вокруг лидера. Они могут либо намеренно провоцировать преследования (как «Ветвь Давидова»), либо, по крайней мере, уверять своих адептов в том, что их вот-вот бросят в концлагеря (как «Народный Храм»). Проповеди бывшего схиигумена про обложивших святую Русь со всех сторон врагов могут со стороны выглядеть полным бредом – но у них есть вполне рациональная цель: сплотить адептов. В этом отношении пандемия коронавируса оказалась возможностью, которую он не захотел упустить – чтобы обозначить, что он один тут верный и праведный, в то время как все епископы Церкви во главе с Патриархом сделались отступниками.

Люди часто задаются вопросом о том, что делает их уязвимыми для подобного рода групп. Чаще всего говорят – «легковерие», но это не совсем точно. Адепты гуру преисполнены глубочайшего недоверия и скептицизма – они полагают черными злодеями всех: правительство, медицинское сообщество, «официальную церковь», нередко – собственных родных. Любой культ существует за счет разрушения доверия адептов к социальному миру вокруг них – чтобы они не могли искать совета и помощи ни у кого, кроме гуру.

Это не легковерие, это ложно ориентированная вера – человек вверяет свою жизнь, здоровье, даже свою совесть и душу каким-то людям, которые очаровали его с первого взгляда, и не хочет подумать, а стоит ли это делать. Это вера, в центре которой стоят эмоции, впечатления и переживания. Этим она и отличается от традиционного христианства, которое поощряет критическое мышление: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Иоан 4:1).

Вопреки распространенному заблуждению, «слепая вера» вовсе не является добродетелью. Добродетелью является рассудительность. Как говорит Апостол, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые… не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:15-17)

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