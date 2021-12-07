Иран, РФ и Китай демонстрируют, что не воспринимают Байдена всерьёз

Пока администрация Джо Байдена рассуждает о важности дипломатического подхода, такие страны, как Иран, РФ и Китай, продолжают гнуть свою линию и расширять сферы влияния, нередко друг другу в этом содействуя, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, похоже, ни Тегеран, ни Москва, ни Пекин не думают, что американский лидер в состоянии что-то сделать, чтобы их остановить.



Reuters

«Если вы считаете, что у президента Байдена проблемы в собственной стране, посмотрите, что происходит во всём остальном мире. Иран, РФ и Китай пытаются установить новую гегемонию в своих регионах, и нередко ради этого они действуют сообща. Похоже, их лидеры не думают, что господин Байден может или будет что-то делать, чтобы их остановить», — пишет в своей редакционной статье The Wall Street Journal.

Иран продемонстрировал своё пренебрежение к запросам США на прошлой неделе, когда в Вене возобновились переговоры по ядерной сделке. Америка сделала свой шаг, смягчив санкции и предоставив Тегерану возможность поставлять электричество Ираку. Что же она получила в ответ? Как признал высокопоставленный американский чиновник по окончании переговоров, Иран не пожелал замедлять процесс обогащения урана и даже отказался от некоторых предыдущих договорённостей.

Американские и европейские официальные лица рассказали прессе о непреклонности Тегерана. Было похоже, что союзники не знают, как на это реагировать. По словам представителя американской стороны, иранцы продолжают ускоренно работать над своей ядерной программой «в особенно провокационной манере». Их последняя провокация заключается в подготовке к расширению обогащения урана на 20% на секретном объекте в Фордо.

«Звучит серьёзно. Так что же собираются делать США? Ещё немного поупрашивать Иран вернуться за стол переговоров с более продуктивным настроем», — комментирует издание.

«Мир готов поддержать обоюдное возвращение к соблюдению договорённостей с обеих сторон. Мир даже готов экономически и дипломатически взаимодействовать с Ираном. Но для этого Ирану необходимо продемонстрировать серьёзные намерения за столом переговоров и быть готовому незамедлительно вернуться к соблюдению условий сделки», — цитирует The Wall Street Journal американского чиновника. Только, по мнению издания, просьбы к Тегерану делать то, что он уже делать отказался, лишь сильнее укрепят его веру в то, что ему ничего не будет, если он продолжит обогащение урана, пока не приблизится к созданию бомбы.

Как полагает газета, проблема администрации президента Джо Байдена заключается в том, что она начала свою работу с уверенностью, что главная угроза мировой стабильности — это Дональд Трамп. Видимо, команда нового президента действительно считала, что если бы США предложили отменить санкции против Ирана, Тегеран бы сразу вернулся к сделке 2015 года. И вот со своей стороны Америка заранее ослабила некоторые санкции и не предприняла никаких мер, чтобы привлечь Иран к ответственности за отказ допустить инспекторов ООН на его ядерные объекты.

В нарушение американских санкций Китай закупает у Тегерана нефть, но и тут США мало что делают в ответ. Команда Байдена утверждает, что эти вопросы лучше решать дипломатическим путём и что президент непосредственно поднимал этот вопрос в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. Общее впечатление, по мнению The Wall Street Journal: «господин Байден ослабил подход Трампа по оказанию максимального давления в ответ на ядерную программу Ирана, но вместе этого не предложил ничего, кроме дипломатических запросов».

Если говорить о России, то в прошлую пятницу 3 декабря сотрудники администрации заявили журналистам, что, по их мнению, президент Владимир Путин готовит вторжение на Украину в начале 2022 года. США обещают тяжёлые последствия, если Москва действительно на такое пойдёт, но при этом Вашингтон не продал больше вооружений Киеву и не смог организовать коллективные действия на встрече НАТО на прошлой неделе. Белый дом заявил, что Байден всё обсудит с Путиным в ходе виртуальных переговоров во вторник 7 декабря, однако после первой встречи лидеров РФ начала вести себя более агрессивно, напоминает издание.

Как обращает внимание газета, Байден заступал на пост президента, обещая вести жёсткую линию в отношении Москвы — в отличие от Дональда Трампа. Но на деле действия нового главы Белого дома выглядят слабее. Байден отказался от введения санкций против «Северного потока — 2» и продолжает попытки ограничить производство нефти и газа в США.

«Катастрофический вывод войск» из Афганистана также зародил среди соперников сомнения относительно готовности Вашингтона соблюдать свои обещания и здравомыслия президента Байдена, считает The Wall Street Journal. Издание предупреждает: «для мира начинается опасный период» — лидеры в Москве, Тегеране и Пекине намерены проверить Байдена и понять, насколько они смогут расширить свою власть и сферы влияния. Но неясно, как на это будет реагировать американский президент и будет ли вообще.