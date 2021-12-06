 

Большое мусорное пятно в Тихом океане становится обитаемым

06.12.2021, 22:44, Новости дня
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Исследования ученых из Смитсоновского центра показали, что так называемое Большое мусорное пятно, образовавшееся в Тихом океане, стало чем-то вроде обитаемого плавучего участка суши.

Биологи утверждают, что на скоплениях мусора начали жить прибрежные организмы. Интересно, что мусор-то скапливается очень далеко от берегов – в открытом океане. Ранее те же самые представители флоры и фауны никогда не удалялись от суши настолько далеко.

Похоже, что экологические проблемы создали новую среду обитания, отмечают ученые. Подробности можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications. Напомним, что самое крупное скопление пластика в океане расположено между Гавайями и Калифорнией. Площадь пятна составляет около 1,5 млн квадратных метров.



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