 

Украинец Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров

06.12.2021, 22:24, Новости дня
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Середа набрал 484.60 балла – на 57,05 больше, чем его ближайший преследователь россиянин Максим Гулидов.

Отмечается, что Середа был фаворитом соревнований, в 2019 году в возрасте 13-ти лет он стал самым молодым чемпионом Европы в истории.

Медаль Середы – уже пятая награда сборной команды Украины на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Киеве. Всего в активе сборной три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Контекст:

Середа – участник Олимпиады 2020. На Играх в Токио украинец занял шестое место в соревновании по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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