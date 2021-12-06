 

Поисковые отряды «ЛизаАлерт» объединили свыше 30 тыс. человек

06.12.2021, 21:55, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоисково-спасательные отряды движения «ЛизаАлерт» действуют в 63 регионах России, в их рядах – более 30 тыс. человек, сообщил председатель ПСО Григорий Сергеев.

В понедельник в Москве открылся VII Всероссийский форум движения. Торжественная церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов. Участники форума обменялись опытом, обсудили проблемы с представителями органов государственной власти, наметили планы на будущее. За 2021 год волонтеры приняли более 40 тыс. заявок о пропавших людях. Из них найдены живыми более 29 тыс. человек. Сергеев сообщил, что «в отряде около 20 разных направлений – кинологи, водолазы, авиация, беспилотная авиация, информационный поиск, оперативные дежурные, психологи и множество других». Он подчеркнул, что «у каждого направления своя узкая специфика».

«За 11 лет мы накопили огромный опыт. Без ложной скромности могу сказать, что сейчас лучше нас в мире в природной среде не ищет людей никто», – приводит его слова «Парламентская газета».

Волонтер движения Александр Бойчук заявил, что «каждая история поисково-спасательных работ остается в памяти». «Когда мы находим человека живым, это даtт мощный стимул и силы работать дальше. Присоединиться к нам может любой человек старше 18 лет. Мы всех поддержим, обучим и примем в нашу большую семью», – сказал он.



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