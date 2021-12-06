Хотела уехать к парню в Россию. В Полтавской области 18-летняя девушка имитировала свое похищение и требовала у родителей выкуп

Информацию об исчезновении дочери полицейским сообщила 39-летняя жительница Великосорочинской территориальной общины.

“Женщина сообщила, что в этот день, около 16 часов, дочь пошла в сельский магазин, но домой не вернулась. А через час после исчезновения к заявительнице и родственникам в соцсети начали поступать голосовые сообщения с информацией о якобы похищении девушки и требованиями немедленно перечислить определенную сумму денег на указанный “похитителями” банковский счет”, – говорится в сообщении полиции.

Через несколько часов из Харьковской области поступила информация, что пропавшую девушку нашли на автодороге “Харьков-Щербаковка” на международном автомобильном пропуске “Гоптовка”. Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Во время общения с полицейскими девушка объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь в России, потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась в соцсети. Также она рассказала, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама, потому что знала, что родители не одобрят отношения с неизвестным парнем.

—