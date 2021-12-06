Послы G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформировании СБУ и избрание главы САП

“Послы G7 были рады обсудить украинскую безопасность и солидарность с Андреем Ермаком. Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения его в современную службу безопасности”, – указывается в заявлении.

Послы “Большой семерки” также “подчеркнули необходимость прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного суда”.

Они снова подчеркнули, что “процесс избрания нового Специализированного антикоррупционного прокурора должен завершиться быстро и в полной прозрачности”.

Посли також підкреслили необхідність прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду, і знову наголосили, що процес обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора має завершитися швидко та в повній прозорості. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 6, 2021

Ермак заверил послов G7, что президент Владимир Зеленский “заинтересован в доведении этих процессов до результата, которого ожидают украинское общество и иностранные партнеры Украины”, сообщил пресс-центр Офиса главы государства.

Послы G7 призывают Украину принять доработанный закон о реформировании СБУ уже несколько раз с начала октября.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Последняя председательствует в объединении в 2021 году.

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

22 сентября законопроект о реформе СБУ одобрил комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Замглавы парламентского комитета, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая отмечала, что на рассмотрение Рады документ поступит с 5 октября, но парламент пока не рассматривал его.

Глава СБУ Иван Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту “критической инфраструктуры”, сохранение “экономических функций” СБУ не предусмотрено.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

—