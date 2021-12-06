 

В МЧС решили уведомлять прокуратуру о домах престарелых и детсадах в жилых домах

06.12.2021, 20:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИнспекторы государственного пожарного надзора МЧС РФ будут уведомлять прокуратуру и полицию о выявленных домах престарелых и детских садах в жилых домах, следует из постановления правительства России, которым внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре.

«В случае установления в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия либо профилактического мероприятия факта эксплуатации зданий, помещений, сооружений, строительство которых не завершено, а также эксплуатации жилых помещений не в соответствии с установленным классом функциональной пожарной опасности и (или) проектной документацией, органом государственного пожарного надзора в течение трех рабочих дней направляется соответствующая информация в органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы местного самоуправления для принятия мер в рамках предоставленных полномочий», — говорится в документе, передает ТАСС.

Как правило, частные детские сады и дома престарелых располагаются в жилье, что не предусмотрено проектной документацией. Кроме того, для таких социальных объектов предусмотрен иной класс функциональной пожарной опасности, отличный от жилья. Таким образом правительство РФ прописало порядок действий МЧС в случае выявления домов престарелых и детских садов в жилых домах, а также организаций, начавших работу на объектах, которые не сданы еще в эксплуатацию. По закону инспекторы Госпожнадзора не имеют права проверять жилье и объекты строительства.

Напомним, по факту жестокого обращения с постояльцами элитного частного дома престарелых в подмосковном Реутове начала проверку полиция. Подозреваемую в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых санитарку арестовали. В августе стало известно, что следователи задержали директора дома престарелых.

Кроме того, в начале октября в Новой Москве загорелся частный дом престарелых, проводилась эвакуация постояльцев. Всего было выведено 40 постояльцев и 6 человек персонала.



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