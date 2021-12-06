Победителями викторины «Лига Знаний» стали 10 команд

В Москве состоялся финал первого тура всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», в котором приняли участие 250 игроков со всех уголков страны. В десятку лучших вошли команды из Москвы, Уфы, Новосибирска, Казани, Орла и Балаково.

Тройку лидеров возглавила команда «Первая сборная» из Москвы, второе место заняла команда из Уфы, а третье – из Балаково, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Победителей и финалистов первого тура «Лиги Знаний» поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

«Поздравляю вас с выходом в финал, это было действительно сложно. Такие викторины – это не просто игра, а очень правильный формат популяризации знаний, просвещения, особенно среди молодежи. Невозможно не увлечься этой игрой. А чтобы выйти в финал, надо быть настоящим эрудитом. Вы знаете, что в январе стартует следующий тур «Лиги Знаний», к сентябрю готовится Гранд-финал. Учитывая большой интерес к викторине, мы хотели бы сделать ее частью программы обучения в «Центре знаний» на горе Машук в Пятигорске. Также мы планируем запустить такие викторины в молодежных центрах по всей стране», – сообщил он.

Финальная игра продлилась чуть более двух часов, за которые командам было задано 39 вопросов в 7 раундах. Для подготовки ответа на каждый вопрос было отведено от 30 до 120 секунд. Участники финала соревновались в знании литературы, архитектуры, искусства, науки и технологий, зоологии и кинематографа.

Всего в финале встретились команды из 14 регионов страны: 14 команд из Москвы, 11 команд из Санкт-Петербурга, 8 команд из Уфы, 3 команды из Владивостока, 3 команды из Новосибирска, 2 команды из Балаково Саратовской области и одна из Саратова. Среди финалистов также жители Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска.

Десять лучших команд отправятся в «Большое путешествие» по России: на Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по их выбору. Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам.

Первая игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября. Всего в 4 отборочных играх участвовали 4000 команд – более 20 000 человек из 530 городов. Игрокам нужно собрать команду из пяти человек. Участие бесплатное, и прием заявок на следующий сезон уже открыт, а первая игра следующего тура состоится уже 15 января. Отборочные игры будут проходить каждые две недели.

Первый сезон «Лиги Знаний» завершится в сентябре 2022. Всего в сезоне – три тура, отборочные игры каждого тура проходят онлайн раз в две недели, их победители встречаются в полуфинале. 50 команд-финалистов тура приезжают в Москву, чтобы сразиться в финальной интеллектуальной схватке. По итогам финала каждого тура 10 команд-победителей станут участниками Гранд-финала. К ним присоединятся 15 команд-лидеров рейтинговой таблицы всего сезона. Еще три команды пройдут в Гранд-финал, минуя все отборочные игры и полуфиналы, по результатам проведения секретных игр «Джокер» – по одной в каждом туре. Таким образом, 48 команд встретятся в Москве на Гранд-финале осенью 2022 года, чтобы определить лучших из лучших.