NBC – из-за опасений по поводу «омикрона» США ввели новые ограничения на поездки

Из-за опасений по поводу штамма «омикрон», несколько случаев которого уже выявлены в США, Вашингтон ввёл новые ограничения для приезжающих, передаёт NBC. Между тем, как отмечается в материале, хотя новый вариант и вызывает тревогу, однако пока 99,9% всех фиксируемых с Соединённых Штатах случаев вызваны штаммом «дельта».

Люди спешат, чтобы в последний момент успеть попасть в США, прежде чем в полночь вступят в силу новые ограничения для путешествующих.

БРЮС МОНТГОМЕРИ: Действительно затруднительное положение. Настолько затруднительное, что я даже не знаю, удастся ли нам это сделать.

Все приезжающие теперь должны предъявить отрицательный тест на коронавирус за день до посадки на борт самолёта. Некоторые отменяют сразу все свои перелёты.

ЭМИЛИ ЧЁРЧ: Удручающая ситуация, реально удручающая. Мы всё забронировали ещё в начале этого года и долго этого ждали. Но, к сожалению, в последний момент нас подвели.

Предпринимается решительная попытка остановить распространение «омикрона», который был выявлен в 40 странах, в том числе в США, где как минимум 17 штатов сообщили о положительных случаях.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Есть признаки его распространения среди населения.



Первый случай был зафиксирован в Миннесоте у мужчины, который недавно ездил на аниме-фестиваль в Нью-Йорке. Он заявил изданию The New York Times, что около 15 его друзей также сдали положительный тест на COVID, однако неизвестно, идёт ли речь о варианте «омикрон».

Штат Коннектикут в субботу вечером сообщил о своём первом случае, который также связан с этим фестивалем. Однако главной угрозой до сих пор остаётся дельта-вариант.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США: У нас, в США, сейчас ежедневно бывает по 90—100 тысяч случаев, и 99,9 процента из них — это вариант «дельта».

В Калифорнии родители были недовольны, узнав, что одна из семей осознанно отправила в школу двух своих детей, заражённых коронавирусом. Из-за этого 75 школьникам пришлось отправиться на видоизменённый карантин.

БРЕТТ ГАЙТМАН, директор школы: Сейчас настало время, когда каждый человек должен поступать честно. Эта ошибка одной семьи серьёзно ударила по всей нашей школе.

Хотя «омикрон» вызывает у всех особую тревогу, однако поступают обнадёживающие новости о последствиях заражения этим вариантом.

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Хотя сейчас ещё рано делать о нём однозначные заявления, но пока складывается ощущение, что он не особо серьёзен.

С нами на прямой связи из международного аэропорта Лос-Анджелеса наш корреспондент Гуад. Гуад, помимо этих новых ограничений, остались ли в силе запреты на рейсы из определённых стран?

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Да, Кейт, остались. Но этим утром доктор Фаучи заявил, что администрация Байдена занимается пересмотром этих запретов, введённых в отношении пяти африканских стран. Он надеется, что в скором времени они будут отменены. Кейт.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.