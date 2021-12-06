 

Программы поддержки волонтеров предложено ввести во всех регионах

06.12.2021, 19:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ каждом регионе должна появиться комплексная программа поддержки добровольчества, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на парламентских слушаниях на тему «Поддержка и развитие волонтерского движения в Российской Федерации».

По его словам, в регионах должна появиться комплексная программа поддержки добровольчества, в том числе – образовательные программы для волонтеров и НКО, а также – госслужащих, сотрудников бюджетных учреждений, составленные при участии самих волонтеров и организаторов добровольчества, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Также Метелев вынес на рассмотрение участников заседания инициативу о введении обязательного страхования жизни добровольцев, которые тушат пожары, разбирают завалы после наводнений, едут на ночные поиски, так как у них нет времени себя застраховать, а у организации, где они состоят – денег. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин, выступая на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ и награждая «Волонтера года». Еще одна его инициатива связана с товарной благотворительностью. Сегодня миллионы тонн нормальных, не просроченных продуктов и товаров уничтожаются производителями и магазинами из-за налогового барьера. Решить проблему способно развитие «фудшеринга». Это выгодно экономике, экологии, а главное – нужно людям. Третьим предложением от Метелева стало получение допуска волонтеров в учреждения социальной сферы.

«Ссылаясь на ограничительные меры, директора учреждений социальной сферы не дают волонтерам попасть туда. При этом тысячи пациентов, привыкшие к заботе вниманию и общению с волонтерами этого лишились. Это плохо и для волонтеров, и для пациентов, и для самих сотрудников, которым нужны дополнительные руки», – добавил он.

В свою очередь руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева согласилась и добавила, что для того, чтобы большее количество людей имело возможность реализовывать себя через волонтерство, необходимо развивать инфраструктуру, которая сделает его более доступным и удобным для граждан на локальном уровне. 

«Остро стоит вопрос развития инфраструктуры добровольчества, и такой же запрос есть в сфере молодежной политики. Необходима комплексная программа развития молодежной инфраструктуры в регионах, предусматривающая создание молодежных центров. Вместе с ними или на их базе также могли бы открываться и «Добро.Центры» – это своего рода «Мои документы», то есть служба одного окна, в узком приложении на сферу добровольчества. Наша амбициозная цель – создание такой инфраструктуры во всех 1117 городах России. Рассчитываем на поддержку Государственной Думы в этом вопросе».

На парламентских слушаниях обсуждались конкретные предложения от лидеров всероссийских общественных организаций, и в части законодательного изменения, и в части новых мер поддержки, которые могут появиться на федеральном и региональном уровнях. Среди них: внесение изменений в налоговое законодательство для освобождения волонтерских проектов от налога на доходы физических лиц; решение вопроса о возмещении затрат волонтеров на проезд, питание и проживание в местах, куда они отправляются для оказания помощи; внесение изменений в федеральный закон «О добровольной пожарной охране»; предоставление волонтерским НКО поддержки в виде оплаты коммунальных услуг органами власти в случае использования государственного имущества; внесение изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», обязывающий больницы информировать МВД в случае поступления пациентов без паспорта; дополнение перечня «Целей добровольческой деятельности», прописав такие направления, как содействие ликвидации ЧС и их последствий, участие в профилактике и тушении пожаров и в проведении аварийно-спасательных работ. 



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