Марка Рудинштейна решили кремировать

Прощание с кинопродюсером Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря в Доме кино, после чего его кремируют.

«Прощание состоится 8 декабря в 11.30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно», – цитирует РИА «Новости» гражданскую жену кинопродюсера Наталью.

Напомним, Рудинштейн умер в воскресенье в возрасте 75 лет. В ночь на 25 ноября режиссер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причиной смерти Рудинштейна называют перенесенный инфаркт и инсульт.

Рудинштейн известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.

Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение – фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.