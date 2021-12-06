 

Электростанция ДТЭК оказала аварийную помощь энергосистеме Польши

06.12.2021, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как пишет “РБК-Украина”, для предоставления помощи была задействована Добротворская ТЭС (Львовская область) компании ДТЭК Рината Ахметова. 

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-час (135 МВт ровным графиком в течение семи часов). ДТЭК для этого по запросу “Укрэнерго” задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС.

“В течение семи часов один из четырех блоков Добротворской ТЭС выполнял указания “Укрэнерго” и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС – Замосць. Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши”, – говорится в публикации “РБК-Украина”. 

По информации агентства на 17.30 Добротворская ТЭС несет нагрузку трех из четырех энергоблоков.

Контекст:

Аварийная помощь, как объясняли в правительстве Украины, запрашивается в течение зимнего периода. В “Укрэнерго” уточнили, что она не является коммерческим импортом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей

16.07 / Umidigi представила новую линейку защищенных смартфонов

28.06 / На острове Кижи работает уникальный избирательный участок

22.06 / “Таня будет петь!” Успенская заявила, что пластические хирурги восстановили лицо ее дочери после аварии

06.08 / Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в среду

24.04 / В Китае обнаружили, что сок микрозелени брокколи отлично сжигает жир

07.01 / В Малайзии начали производить дроны из листьев ананаса

24.08 / Пушков оценил вид Лукашенко с автоматом в руках

15.09 / Кабмин Украины разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

11.10 / Соцсети бурно отреагировали на смертельное ДТП с машиной Собчак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика