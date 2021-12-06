Полиция ищет взрывчатку во всех школах Харькова

Около 11.15 на линию 102 поступило сообщение о том, что в шести школах Харькова заложена взрывчатка. Начальник регионального управления распорядился проверить все школы города.

По адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Местный сайт “Редпост” сообщает, что семь школ получили электронные письма с угрозами взрыва. На сайте также опубликовано фото письма, которое пришло в харьковскую школу №59. В этом письме человек, назвавшийся Русланом, заявляет, что он “завербован, пронес мины в школу и разложил их на территории”.

Фото: redpost.com.ua

Автор письма требует перевести ему в общей сложности 7 млн грн. Он также требует не привлекать правоохранителей, угрожая в противном случае привести в действие взрывные устройства.

Контекст:

В ноябре полиция искала взрывчатку в нескольких харьковских школах минимум дважды – 11 ноября и 29 ноября. Ничего опасного в учебных заведениях кинологи и взрывотехники не обнаружили.

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