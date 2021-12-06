Рашкин заявил, что дал подписку о невыезде

Депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Валерий Рашкин после допроса в Следственном комитете сообщил о подписках о невыезде и неразглашении, сообщают информационные агентства.

Об этом передает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что он был допрошен по уголовному делу о незаконной охоте.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.