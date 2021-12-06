Цукерберг анонсировал важные изменения в WhatsApp

Глава компании Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг анонсировал изменения в мессенджере, принадлежащем компании.

«Мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в WhatsApp, вы сможете отключать все новые чаты по умолчанию на 24 часа, семь дней или 90 дней», – сообщил Цукерберг в своем Facebook.

Он добавил, что «не все сообщения должны оставаться вечно».

Ранее СМИ со ссылкой на документ ФБР писали, что WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени.