 

В Украине пока не обнаружено случаев заражения штаммом “Омикрон” – Ляшко

06.12.2021, 16:26, Новости дня
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Об этом во время селекторного совещания, которое проходило под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава. 

Министр рассказал, что за прошлую неделю в Украине на 15% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 13% – уровень госпитализаций. 

“Нагрузка на систему здравоохранения постепенно снижается. Реанимационные койки сейчас заняты на 55%, загруженность коек с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех “ковидных” коек”, – сказал Ляшко. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ информировали, что штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах. После этого сообщалось о появлении случаев заражения штаммом “Омикрон” в России и Румынии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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