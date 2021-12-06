 

Китайский луноход сфотографировал неизвестный объект, похожий на хижину

06.12.2021, 15:42, Новости дня
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Фотография была сделана в ноябре 2021 года на расстоянии примерно 80 метров, когда луноход работал вблизи кратера Фон Карман.

Ожидается, что Yutu 2 понадобится еще около двух-трех земных месяцев, чтобы приблизиться к неизвестному объекту, сообщил Джонс.

Ученые считают, что “хижина” может оказаться большим валуном, попавшим на спутник в результате столкновения, пишет Space.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon * 80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as ” * ” (“mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Контекст:

Посадочный модуль Yutu 2 на солнечной энергии в рамках миссии Chang’e 4 совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года, пишет Space.  Chang’e 4 –  четвертая миссия Китая на Луну и вторая миссия по доставке лунохода на спутник. Миссии Chang’e 1 и 2 были орбитальными,  Chang’e 3 приземлилась на ближней стороне Луны с первым луноходом Yutu.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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