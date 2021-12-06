 

Минск решил запретить ввоз ряда товаров с Запада в ответ на санкции

06.12.2021, 15:40, Новости дня
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Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства, сообщил МИД республики.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.

В МИД добавили, что «будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран».

Кроме того, Минск расширил списки лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.

Речь идет о лицах из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций.

«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами «дальней дуги», – указали в МИД.

«Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера», – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, будут введены в отношении европейских и британских авиаперевозчиков.

«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», – говорится в заявлении МИД.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.



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