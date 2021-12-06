 

Мантуров анонсировал встречу Путина с итальянским бизнесом

06.12.2021, 15:40, Новости дня
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Встреча президента РФ Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в Риме.

«Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое – это очередная встреча президента РФ с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительным импульс – это уже традиционно – к развитию кооперации»,– передает РИА «Новости» слова Мантурова.

«Мне кажется, было бы правильно обеспечить постоянно действующую платформу по налаживанию коммуникаций именно малого и среднего бизнеса Италии с нашими российскими предпринимателями. Для того, чтобы появлялись новые сферы взаимодействия», – добавил глава Минпромторга

Как сообщил Мантуров в интервью итальянскому информагентству Nova, товарооборот РФ и Италии за 9 месяцев вырос на 43%, до 17 миллиардов евро.

Ране были названы страны-лидеры по инвестициям в Россию, среди которых Италия – на третьем месте.



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