 

Яценюк: Мы знаем, что происходит со страной, в которой разрушена армия. Сегодня украинский солдат – главный гарант нашей независимости

06.12.2021, 13:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня День Вооруженных сил Украины.

Мы знаем, что происходит со страной, в которой разрушена собственная армия. Мы прожили этот драматический опыт семь лет назад. Россия оккупировала Крым, захватила Донецк и Луганск.

Мы знаем, какова страна с восстановленными Вооруженными силами, патриотическим личным составом, закаленными в боях офицерами и солдатами. Враг остановлен, государственная независимость защищена.

Сегодня у границ Украины более чем 100-тысячная армия хорошо вооруженных захватчиков. Российская гиена щелкает зубами на наше государство вдоль тысяч километров границы, мечтая поглотить нас и воссоздать деспотичный советский союз во главе с Москвой.

Нам, украинцам, нетрудно представить за последние годы, что чувствовали народы Европы в 1939 году, когда орды нацистов стояли на границах Польши, готовясь начать кровавую Вторую мировую.

Главный гарант нашей независимости и главная сдерживающая сила для оккупанта – наш украинский солдат.

Вы защищаете Украину от рабства, деспотии и бесправия. Вы защищаете нас от новых голодоморов, застенков и геноцидов.

Спасибо вам, наши защитники. Вечная память павших. Вечная слава живым.

Молимся за вас, молимся за Украину!

С Днем Вооруженных сил!

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / В Тверской области убили кота-библиотекаря

11.11 / Мужчина покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери

27.05 / Механизм санкций не зависит от уголовных производств – Венедиктова

28.10 / Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Романа Виктюка

07.03 / «Северный поток – 2» – крупнейшая дилемма Меркель

11.12 / “Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей”. Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой

30.05 / Глава Европарламента считает, что санкции против РФ нужно ужесточить

09.11 / Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела по хищениям при строительстве «Газпром-Арены»

29.09 / Цена на газ в Европе побила исторический рекорд, Еврокомиссия проверит контракт РФ и Венгрии, Притула создает партию. Главное за день

16.07 / Оладьи из кабачков. Классические рецепты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика