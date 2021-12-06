Яценюк: Мы знаем, что происходит со страной, в которой разрушена армия. Сегодня украинский солдат – главный гарант нашей независимости

Сегодня День Вооруженных сил Украины.

Мы знаем, что происходит со страной, в которой разрушена собственная армия. Мы прожили этот драматический опыт семь лет назад. Россия оккупировала Крым, захватила Донецк и Луганск.

Мы знаем, какова страна с восстановленными Вооруженными силами, патриотическим личным составом, закаленными в боях офицерами и солдатами. Враг остановлен, государственная независимость защищена.

Сегодня у границ Украины более чем 100-тысячная армия хорошо вооруженных захватчиков. Российская гиена щелкает зубами на наше государство вдоль тысяч километров границы, мечтая поглотить нас и воссоздать деспотичный советский союз во главе с Москвой.

Нам, украинцам, нетрудно представить за последние годы, что чувствовали народы Европы в 1939 году, когда орды нацистов стояли на границах Польши, готовясь начать кровавую Вторую мировую.

Главный гарант нашей независимости и главная сдерживающая сила для оккупанта – наш украинский солдат.

Вы защищаете Украину от рабства, деспотии и бесправия. Вы защищаете нас от новых голодоморов, застенков и геноцидов.

Спасибо вам, наши защитники. Вечная память павших. Вечная слава живым.

Молимся за вас, молимся за Украину!

С Днем Вооруженных сил!

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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